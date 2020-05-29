Радіо Свобода Daily: Холодницький заперечує свій конфлікт з ГПУ

«Президент нам жодного разу не радив, кого, коли і як садити»

Сьгоднішній огляд розпочнемо з ексклюзивного інтерв’ю. Назар Холодницький очолює Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) майже п’ять років. Коли у 2015-му Холодницький переміг у конкурсі на посаду керівника САП, багато хто «давав» йому не більше року, мовляв, «кандидат випадковий, довго не протримається». Усе сталося з точністю до навпаки. За останні п’ять років в Україні змінилися чотири генеральні прокурори, а Холодницький і досі очолює антикорупційну прокуратуру. І, схоже, має усі шанси досидіти до листопада 2020 року, коли термін його повноважень закінчиться офіційно.

Хоча за крісло, каже Холодницький, він не тримається і все ще сподівається, що до кінця своєї каденції «крупні лососі» таки потраплять у сітку його відомства. Чи вірить Холодницький сам у те, що говорить – питання. Вже наступного дня після нашого інтерв’ю генеральна прокуратура в особі Ірини Венедіктової звинуватить САП у бездіяльності, хоча в інтерв'ю Холодницький заперечував свій конфлікт з ГПУ.

Попри молодий вік прокурора (35 років), на його голові – багато сивого волосся і виглядає він стомленим. Цікаво, що ані Холодницький, ані його помічники не цікавилися темою нашої розмови і приблизними запитаннями до інтерв’ю. Для чиновника такого «калібру», як Холодницький – це рідкість. Очільник САП каже, що готовий говорити про все. Чи справді розповів він усе, читайте за лінком або ж дивіться у відео нижче.

Хаєцького відпустили на поруки

Одеського поета Андрія Хаєцького відпустили з СІЗО на поруки народних депутатів Анатолія Урбанського і Сергія Колебошина. Хаєцький – один з п’яти підозрюваних по факту пожежі в одеському коледжі. Усім висунули підозри у причетності до порушення правил протипожежної безпеки, що призвели до загибелі людей.

Хаєцький звільнився із коледжу за два тижні до пожежі, але прокуратура вважає, що він відповідальний за порушення правил пожежної безпеки раніше. Хаєцький був головою комісії, яка у серпні-вересні 2019 року мала дослідити стан протипожежної безпеки в коледжі. Захист Хаєцького, адвокати Олександр Бережний і Юлія Тарасюк, наголошують, що Хаєцький не був відповідальною особою на момент пожежі і взагалі не був за штатним розкладом тим працівником, що відповідав за протипожежну безпеку. Арешт Хаєцького викликав обурення багатьох одеситів. Перед апеляційним судом відбулась акція підтримки поета, на яку прийшли близько 200 людей.

Справа Шеремета: адвокати підозрюваних вимагають можливості ознайомитися з матеріалами справи

Кілька десятків людей зібралися і під стінами Міністерства внутрішніх справ у Києві із вимогою надати можливість захисникам підозрюваних у ще одній резонансній справі – справі вбивства Павла Шеремета ознайомитися з матеріалами. Захисники підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь стверджують, що досудове розслідування завершилося, проте слідство не надає можливості стороні захисту ось уже тиждень ознайомитися з матеріалами справи. Тож вони звертаються до керівника МВС, аби той повпливав на слідство й вони мали змогу дізнатися деталі справи. Від міністерства до активістів ніхто не вийшов.

Далі стисло.

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Україну змушуватимуть дати воду в анексований Крим

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав бути максимально уважними в найближчі місяці до подій, які будуть пов'язані з поставками дніпровської води в анексований Крим. Він не виключає того, що Росія може піти на силові дії, а «третя сторона» переконуватиме Україну відновити водопостачання півострова.

«Швидше за все, росіяни можуть залучити третю сторону. Так було вже в 2015 році, коли до Криму перестала надходити електроенергія. Тоді як посередники були, в тому числі, учасники нормандської четвірки. Вони зверталися до президента Порошенка, щоб він забезпечив постачання електроенергії», – сказав Чубаров у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, додавши, що води в Криму незабаром може не вистачати для військових потреб російської армії. Тоді, каже голова Меджлісу, не виключений силовий тиск російської сторони на Україну.

У центру Довженка закінчилися гроші, пройшли обшуки, звільнився директор

Найбільший кіноархів України Національний центр Олександра Довженка заявив про стан неплатоспроможності. За заявою установи, до цього призвело скорочення державного фінансування, яке Центр все одно не може отримати наразі. Через це працівники по кілька місяців не отримували зарплату – ця стаття видатків на 70% фінансується державою. Більше того – заклад, який входить до Міжнародної федерації кіноархівів, заявляє про загрозу цілісності архіву фільмів, для зберігання якого потрібен відповідний температурний режим.

Вже за кілька годин після заяви Центр привернув до себе увагу ще й з іншого приводу – туди приїхали правоохоронці з обшуком. Втім, директор центру Іван Козленко швидко уточнив, що до заяви про неплатоспроможність слідчі дії стосунку не мають, а стосуються певної кримінальної справи за актом ревізії Держаудитслужби. У окремому матеріалі розставляємо акценти і детальніше розповідаємо про ситуацію довкола Найбільшого кіноархіву України.

Криза довкола Гонконгу

І до міжнародних подій насамкінець. Оголошення з боку США, що Гонконг більше не має достатнього рівня автономії від Китаю, вважають історичним моментом, який може призвести до далекосяжних наслідків для майбутного Гонконгу. Хоча багато буде залежати від дій призидента США Дональда Трампа.

Експерти висловлюють різні думки щодо того, які наслідки матиме таке оголошення про невідповідність спеціальному статусу. Одні вважають, що воно може радикально змінити долю міста і провінції, яка десятиліттями служить економічними воротами Китаю до зовнішнього світу, якщо будуть запроваджені цільові санкції, тарифи та торгівельні обмеження.

Інші думають, що швидких і вагомих наслідків може і не бути, а треті кажуть, що йдеться про символічний крок. Пояснюємо головні моменти нинішньої політичної кризи довкола Гонконгу, щоб серед цього різноманіття думок ви могли зробити свої висновки.

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