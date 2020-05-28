Підозрюваного у пожежі в одеському коледжі Хаєцького відпустили на поруки народних депутатів

Одеського поета Андрія Хаєцького відпустили з СІЗО на поруки народних депутатів Анатолія Урбанського і Сергія Колебошина. Засідання відбулося 28 травня, Хаєцького, який перебуває у СІЗО, до суду не привозили, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Хаєцький працював заступником директора Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, один з корпусів якого у грудні 2019 року згорів. Тоді загинули 16 людей.

Хаєцький – один з п’яти підозрюваних по факту пожежі. Усіх вважають причетними до порушення правил протипожежної безпеки, які призвели до загибелі людей (частина 2 статті 270 ККУ). Інші підозрювані перебувають під домашнім арештом, а Хаєцького прокуратура просила відправити в СІЗО через те, що він, на їхню думку, переховувався від слідства. Підозру йому оголосили 13 травня і протягом п’яти днів, як стверджують прокурори Євген Антощук і Юлія Тарасюк, його не могли знайти, тому 18 травня оголосили в розшук.

Захист вважає, що обвинувачення не намагалося його шукати – прийшли на квартиру, де він не проживає, не встановили місце роботи. 21 травня Хаєцький разом із адвокатом Юлією Токаєвою прийшли до слідчого, а 22 травня суд відправив Хаєцького до слідчого ізолятора.

Апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу та відпустив підозрюваного на поруки. Хаєцький – інвалід 3-ї групи, взимку 2019-2020 року переніс операцію на серці.

Хаєцький звільнився з коледжу за два тижні до пожежі, але прокуратура вважає його причетним до порушень правил пожежної безпеки раніше. Хаєцький був головою комісії, яка у серпні-вересні 2019 року мала дослідити стан протипожежної безпеки в коледжі. На акті стоїть підпис Хаєцького, стверджують у прокуратурі, а у тексті мовиться про виправлення усунення саме тих проблем, через які розпочалась пожежа.

Захист Хаєцького, адвокати Олександр Бережний і Юлія Тарасюк, наголошує, що Хаєцький не був відповідальною особою на момент пожежі і взагалі не був за штатним розкладом тим працівником, що відповідав за протипожежну безпеку. Частину доказів прокуратури вони називають неприпустимими, зокрема службову інструкцію, де йдеться про обов’язки Хаєцького щодо протипожежної безпеки. Не фігурує він ані в наглядовій справі ДСНС, ані в акті ДСНС стосовно будівлі коледжу. За словами адвокатів, Хаєцький не переховувався від слідства і був готовий виконувати обов’язки свідка, а потім підозрюваного.

Арешт Хаєцького викликав обурення багатьох одеситів. Перед апеляційним судом відбулась акція підтримки поета, на яку прийшли близько 200 людей.

У Києві на підтримку Хаєцького активісти пікетували будівлю Міністерства внутрішніх справ. За їхніми словами, на момент пожежі Хаєцький не обіймав жодної посади в коледжі – за два тижні до цього передав всі справи наступнику. «Він абсолютно не причетний до тих звинувачень, які зараз є», – стверджують активісти.

Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня 2019 року, загинули 16 людей. 11 грудня було обрано запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт) для директорки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерги, її підозрюють у службовій недбалості. 13 січня прокуратура Одеської області повідомила про підозру завідувачці господарством коледжу в Одесі, а 14 січня підозру оголосили колишньому начальнику головного управління ДСНС в Одеській області.