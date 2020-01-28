Пожежа в одеському коледжі: Зеленський дав звання героїв загиблим – викладачці та рятувальнику

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України загиблим під час пожежі в одеському коледжі викладачці та рятувальнику, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, йдеться про викладача вищої математики Ганну Бортюк і командира відділення державного пожежно-рятувального загону ДСНС Сергія Шатохіна.

Повідомляється, що звання присвоюються «за героїзм і самопожертву, виявлені при рятуванні людей».

Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня 2019 року, загинули 16 людей. 11 грудня було обрано запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт) для директорки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерги, її підозрюють у службовій недбалості. 13 січня прокуратура Одеської області повідомила про підозру завідувачці господарством коледжу в Одесі, а 14 січня підозру оголосили колишньому начальнику головного управління ДСНС в Одеській області.