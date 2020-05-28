Фоторепортаж: акції на підтримку Хаєцького в Одесі та Києві

8 У Києві на підтримку Хаєцького активісти пікетували будівлю Міністерства внутрішніх справ. За їхніми словами, на момент пожежі Хаєцький не обіймав жодної посади в коледжі – за два тижні до цього передав всі справи наступнику. «Він абсолютно не причетний до тих звинувачень, які зараз є», – стверджують активісти