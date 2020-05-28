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28 травня 2020, Київ 19:05
Фотогалереї

Фоторепортаж: акції на підтримку Хаєцького в Одесі та Києві

Одеського поета Андрія Хаєцького відпустили з СІЗО на поруки народних депутатів Анатолія Урбанського і Сергія Колебошина. Хаєцький – один з п’яти підозрюваних по факту пожежі в одеському коледжі. Усім висунули підозри у причетності до порушення правил протипожежної безпеки, що призвели до загибелі людей. Хаєцький звільнився із коледжу за два тижні до пожежі, але прокуратура вважає, що він відповідальний за порушення правил пожежної безпеки раніше. Хаєцький був головою комісії, яка у серпні-вересні 2019 року мала дослідити стан протипожежної безпеки в коледжі. Захист Хаєцького, адвокати Олександр Бережний і Юлія Тарасюк, наголошують, що Хаєцький не був відповідальною особою на момент пожежі і взагалі не був за штатним розкладом тим працівником, що відповідав за протипожежну безпеку. Арешт Хаєцького викликав обурення багатьох одеситів. Перед апеляційним судом відбулась акція підтримки поета, на яку прийшли близько 200 людей.

Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня 2019 року, загинули 16 людей.

Більше читайте тут:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-hayezkogo-vidpustyly-na-poruky/30639618.html
Арешт Хаєцького викликав обурення багатьох одеситів. Перед апеляційним судом відбулася акція підтримки поета, на яку прийшли близько 200 людей
1 Арешт Хаєцького викликав обурення багатьох одеситів. Перед апеляційним судом відбулася акція підтримки поета, на яку прийшли близько 200 людей
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Андрій Хаєцький із сестрою&nbsp;Марією Хаєцькою біля Одеського слідчого ізолятора
5 Андрій Хаєцький із сестрою Марією Хаєцькою біля Одеського слідчого ізолятора
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У Києві на підтримку Хаєцького активісти пікетували будівлю Міністерства внутрішніх справ. За їхніми словами, на момент пожежі Хаєцький не обіймав жодної посади в коледжі &ndash; за два тижні до цього передав всі справи наступнику. &laquo;Він абсолютно не причетний до тих звинувачень, які зараз є&raquo;, &ndash; стверджують активісти
8 У Києві на підтримку Хаєцького активісти пікетували будівлю Міністерства внутрішніх справ. За їхніми словами, на момент пожежі Хаєцький не обіймав жодної посади в коледжі – за два тижні до цього передав всі справи наступнику. «Він абсолютно не причетний до тих звинувачень, які зараз є», – стверджують активісти
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