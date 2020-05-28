Петро Порошенко повернувся в рейтинг українських мільярдерів Forbes

Петро Порошенко повернувся в рейтинг мільярдерів Forbes після відходу з посади президента України. Колишній український лідер, а нині депутат Верховної Ради від «Європейської солідарності» займає третє місце в рейтингу.

Сукупні статки Порошенка видання оцінило в 1 мільярд 400 мільйонів доларів.

Перше місце в рейтингу займає олігарх, президент донецького футбольного клубу «Шахтар» Рінат Ахметов. Він володіє активами в металургійних і енергетичних компаніях. Його статок оцінюється в 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Forbes відзначає, що в порівнянні з 2013 роком статки підприємця скоротилися майже у шість разів.

На другому місці в списку найбагатших українців олігарх Віктор Пінчук зі статком в 1 мільярд 400 мільйонів доларів.

Всього в рейтингу Forbes – вісім українців зі статками не нижче від одного мільярда доларів: співвласники мережі гіпермаркетів «Епіцентр» Олександр Герега і його дружина Галина (в одному рядку), Геннадій Боголюбов, Юрій Косюк, Костянтин Жеваго й Ігор Коломойський.

Українська версія Forbes публікує рейтинг 100 найбагатших бізнесменів вперше з 2016 року. Сукупні статки учасників списку перевищують 31 мільярд доларів.