«Приватбанк» заявив про підробку документів у «справі Суркісів»

Державний «Приватбанк» заявляє, що надав виконавчій службі докази підробки документів, за якими були відкриті провадження про стягнення з банку на користь братів Суркісів 250 мільйонів доларів. Про це 28 травня повідомила пресслужба банку.

У заяві йдеться, що відповідне подання буде адресоване також правоохоронним органам.

У «Приватбанку» стверджують, що заяви до державної виконавчої служби від імені позивачів CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP були підписані нібито керівництвом компаній, але при співставленні з іншими документами з підписами директорів «виникли підозри щодо автентичності таких підписів».

«Приватбанк» звернувся до спеціалізованої установи щодо проведення почеркознавчої експертизи підписів, за результатами якої встановлено, що підписи від імені директорів компаній виконано іншою особою», – ідеться в заяві банку.

Сторона позивача у справі наразі не коментувала повідомлення «Приватбанку».

Ухвала Печерського районного суду Києва передбачає, що «Приватбанк» має примусово виплатити компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, понад 250 мільйонів доларів США за депозитними договорами, які були припинені ще в грудні 2016 року. Зобов’язання за цими депозитними договорами були обміняні на акції додаткової емісії «Приватбанку» під час націоналізації.

15 червня 2020 року Велика палата Верховного суду продовжить розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов’язаними з «Приватбанком» особами та про визнання нечинними договорів обміну їхніх депозитів на 1 мільярд гривень на акції додаткової емісії банку під час націоналізації.