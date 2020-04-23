НАЗК таки з'ясує, чи порушив Баканов законодавство на ювілеї Суркіса, який зняли «Схеми»

У Національному агентстві з питань запобігання корупції здійснюють моніторинг щодо можливого порушення головою СБУ Іваном Бакановим антикорупційного законодавства на ювілеї народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» і соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса. При цьому раніше в НАЗК відмовилися проводити перевірку, оскільки не побачили для неї «об’єктивних і достовірних відомостей» у розслідуванні журналістів «Схем».

Раніше програма «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») оприлюднила інформацію, що на святкуванні свого ювілею Суркіс дарував гостям, серед яких був глава СБУ, фоторамки за 15 тисяч гривень.

«Нацагентство на підставі пункту 6 частини частини 1 статті 11 закону України «Про запобігання корупції» здійснює моніторинг і контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також контроль за дотриманням інших обмежень щодо запобігання корупції у діяльності голови СБУ Баканова І.Г.», – про це йдеться у відповіді НАЗК на звернення «Центру протидії корупції». Як відзначають у ЦПК, відповідь агентства змінилася з приходом нового керівництва.

«За попереднього керівництва НАЗК ми завжди отримували формальні відписки, агентство не реагувало на звернення громадськості. Сподіваємося після перезавантаження НАЗК надалі користуватиметься законом, а не посадами. Як і в цій справі, НАЗК має надати оцінку діям Баканова та у разі підтвердження порушення, направити до суду протокол», – відзначає юрист «Центру протидії корупції» Андрій Савін.

Раніше «Схеми» виявили, що голова СБУ Іван Баканов міг порушити статті закону України «Про запобігання корупції» через отриманий ним подарунок на ювілеї соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса.

Журналісти зафіксували, що 4 вересня гості Григорія Суркіса, в тому числі голова СБУ Баканов, залишали свято в «Інтерконтиненталі» з жовтими пакетами елітного бренду Fendi.

Від гостей, які також були на святі, «Схеми» дізналися, що було в пакетах. Зокрема, візитерам подарували книжку про життєвий шлях іменинника під назвою «Епоха Суркіса». А також – фоторамку бренду Fendi, в яку гості мали помістити оперативно роздруковану спільну з іменинником світлину.

Журналісти дізнались: саме таку фоторамку з натуральної шкіри продають за 540 євро – це близько 15 тисяч гривень. Водночас, відповідно до окремих статей закону України «Про запобігання корупції», голова СБУ не може прийняти подарунок, який коштує більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб (близько 2 тисяч гривень).

Таким чином, якщо Іван Баканов також отримав у подарунок світлину з ювіляром Суркісом у рамці Fendi, яка коштує близько 15 тисяч гривень, він порушив окремі статті цього закону. За порушення цих правил очільник СБУ може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень та конфіскацію дорогої фоторамки.

Також журналісти звернулися за коментарем до Баканова із запитанням, чи буде організована внутрішня перевірка факту отримання головою СБУ подарунка на предмет того, чи він не перевищує граничну допустиму вартість, вказану у статті 23 закону «Про запобігання корупції». Однак відповіді редакція так і не отримала.

Раніше «Схеми» показали, як на святкування 70-го дня народження Григорія Суркіса 4 вересня до готелю «Інтерконтиненталь» з’їхалися представники різних політичних поколінь, включно з представниками нової влади. Серед гостей були колишній голова СБУ, три колишні президенти, олігархи та народні депутати, а також наближені до Володимира Зеленського нинішній голова СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір.

За чотири дні до того президент Зеленський анонсував «гучну історію, яка дуже погано закінчиться», про фінансування партії «ОПЗЖ», одним із лідерів якої є кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук, а офіційним спонсором цієї політсили і обраним депутатом є Григорій Суркіс.

Сам Іван Баканов пояснив, що на ювілеї народного депутата він «вивчав оперативну обстановку». Згодом сам ювіляр Григорій Суркіс заявив, що запросив голову СБУ на свято як друга.