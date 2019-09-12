Суркіс на ювілеї дарував своїм гостям фоторамки за 15 тисяч, для Баканова як посадовця це порушення – «Схеми»

Голова Служби безпеки України Іван Баканов міг порушити статті закону України «Про запобігання корупції» через отриманий ним подарунок на ювілеї соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса. Його спільний візит на це свято разом з першим помічником президента Сергієм Шефіром журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») показали напередодні в розслідуванні «Епоха Суркіса».

Журналісти помітили, що 4 вересня гості Григорія Суркіса, в тому числі голова СБУ Баканов, залишали свято в «Інтерконтиненталі» з жовтими пакетами елітного бренду Fendi.

Від гостей, які також були на святі, «Схеми» дізналися, що було в пакетах. Зокрема, візитерам подарували книгу про життєвий шлях іменинника під назвою «Епоха Суркіса». А також – фоторамку бренду Fendi, в яку гості мали помістити оперативно роздруковану спільну з іменинником світлину.

Журналісти дізнались, що на подарованих рамках був штрихкод елітного магазину в Італії. Зателефонувавши туди, «Схеми» з'ясували, що саме таку фоторамку з натуральної шкіри там продають за 540 євро – це близько 15 тисяч гривень.

Водночас відповідно до окремих статей закону України «Про запобігання корупції» голова СБУ не може прийняти подарунок, який коштує більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб (близько 2 тисяч гривень).

Таким чином, якщо Іван Баканов також отримав у подарунок світлину з ювіляром Суркісом у рамці Fendi, яка коштує близько 15 тисяч гривень, він порушив окремі статті цього закону. За порушення цих правил очільник СБУ може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень та конфіскацію дорогої фоторамки.

«Коли особа отримує пропозицію такого подарунка, вона повинна сама звернутися в НАЗК і повідомити про це, – пояснила юристка ГО «Центр протидії корупції» Олена Щербан. – НАЗК має дати роз'яснення, що і як робити в цьому випадку. Оскільки Баканов – сам керівник СБУ, то повинен був повідомити це відомство. Схоже, він прийняв подарунок, не звернувшись до НАЗК. Тепер у цьому випадку до «антикорупційників» можуть звернутись громадські організації навіть на підставі сюжету про це. Далі НАЗК має перевірити ці факти і, в разі підтвердження, скласти протокол про корупційне правопорушення та направити його до суду. Суд надалі вирішить, чи було порушення законодавства та або оштрафує чи винесе інші санкції, або закриє справу».

«Схеми» звернулися за коментарем до Баканова із запитанням, чи буде організована внутрішня перевірка факту отримання головою СБУ подарунка на предмет того, чи він не перевищує граничну допустиму вартість, вказану у статті 23 закону «Про запобігання корупції». Відповіді поки редакція не отримала.

Раніше «Схеми» показали, як на святкування 70-го дня народження Григорія Суркіса 4 вересня до готелю «Інтерконтиненталь» з’їхалися представники різних політичних поколінь, включно з представниками нової влади. Серед гостей були колишній голова СБУ, три колишні президенти, олігархи та народні депутати, а також наближені до Володимира Зеленського нинішній голова СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір.

За чотири дні до того президент Зеленський анонсував «гучну історію, яка дуже погано закінчиться», про фінансування партії «ОПЗЖ», одним із лідерів якої є кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук, а офіційним спонсором цієї політсили і обраним депутатом є Григорій Суркіс.

Сам Іван Баканов пояснив, що на ювілеї народного депутата він «вивчав оперативну обстановку». Згодом сам ювіляр Григорій Суркіс заявив, що запросив голову СБУ на свято як друга.

Святкування ювілею бізнесмена та народного депутата Григорія Суркіса розпочалося вдень 4 вересня і тривало близько 10 годин у елітному готелі «Інтерконтиненталь» у центрі столиці.

Григорій Суркіс разом із братом Ігорем навесні став фігурантом розслідування «Схем» «П. дав добро» про одну з найбільших афер в енергетиці часів президента Петра Порошенка. Журналісти оприлюднили записи телефонних розмов, на яких бізнесмен і ексдепутат Дмитро Крючков, який підозрюється НАБУ в розкраданні сотень мільйонів гривень коштів напів державних обленерго, отримував вказівки від братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів.

НАБУ вже двічі допитувало Суркісів, досліджуючи їхню роль у корупційній оборудці. Сам Григорій Суркіс у травні цього року свою причетність до афери заперечив.