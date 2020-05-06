Стала відома нова дата засідання щодо позову Суркісів до НБУ та «Приватбанку»

Велика палата Верховного суду призначила дату засідання у справі за позовом родини Суркісів до Нацбанку та «Приватбанку», повідомила Судова влада України 6 травня.

«Велика палата Верховного суду узгодила дату наступного засідання у справі № 826/20221/16 за позовом І. Суркіса, Г. Суркіса, Р. Суркіса, С. Суркіс, М. Суркіс та П. Ковалик до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважених осіб Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «КБ «Приватбанк», Міністерства фінансів України та ПАТ «Укргазбанк» про визнання протиправними та скасування рішень, поворот їх виконання. Засідання відбудеться 15 червня 2020 року о 10:30 у приміщенні Верховного суду», – йдеться в повідломленні.

Раніше Нацбанк анонсував таке засідання на 18 травня, вказуючи, що «від рішення у цій судовій битві залежить, чи повинен буде державний «Приватбанк» виплатити кошти особам, пов’язаним із Коломойським». Повідомлялося, що члени родини Суркісів намагаються довести в суді, що не пов’язані з колишніми акціонерами «Приватбанку» і скасувати процедуру bail-in, в ході якої їхні кошти стягнули на користь держави в обмін на акції банку.

Велика палата Верховного Суду 27 квітня відклала розгляд касаційної скарги НБУ, уряду України та «Приватбанку» на рішення судів нижчих інстанцій за позовом родини Суркісів, поскаржившись на «тиск на суд».

У 2017 році суд першої інстанції задовольнив позов Суркісів щодо визнання їх не пов’язаними з банком особами і постановив повернути їм 1,05 мільярда гривень, 266,2 тисячі доларів США і 7,8 тисячі євро. Банк оскаржує це рішення.​

У процесі націоналізації «Приватбанку» вклади родини Суркісів обміняли на акції, а саму родину визнали пов’язаними з банком особами. Проведення операції дозволило державі надалі придбати акції банку за 1 гривню та націоналізувати фінансову установу.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.