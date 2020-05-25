«Приватбанк» хоче повернути 400 млн гривень, які стягнули на користь Суркісів

«Приватбанк» хоче повернути майже 407 мільйонів гривень, які у 2018 році суд стягнув на користь родини бізнесмена Ігоря Суркіса та його брата, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Суркіса в межах справ за позовами АТ «А-Банк» та ТОВ «ФК «Динамо Київ»

«Підставою для подачі заяв стало встановлення «Приватбанком» обставини, що сам пан Ігор Суркіс підтвердив свою спільну власність з колишнім акціонером «Приватбанку» паном Ігорем Коломойським у медіагрупі «1+1». Таке підтвердження міститься в позові пана Суркіса, що був поданий співвласником «А-Банку» наприкінці минулого року до суду в Лондоні. Це є однією з підстав для висновку про його пов'язаність з «Приватбанком», – заявили в установі.

Раніше Ігор Суркіс заперечував, що володіння часткою в медіагрупі «1+1», тому «Приватбанк» вважає, що рішення в справах «А-Банку» та «Динамо Київ» мають бути переглянуті за нововиявленими обставинами. Також за цими обставинами має бути підтверджено законність визначення пана Ігоря Суркіса пов’язаною з «Приватбанком» особою.

15 червня Велика палата Верховного суду має продовжити розгляд справи № 826/20221/16 за позовом родини Суркісів про скасування рішення Національного банку України щодо визначення членів сім’ї Суркісів пов’язаними з АТ КБ «Приватбанк» особами і про визнання нечинними договорів обміну їхніх депозитів на акції додаткової емісії «Приватбанку» (bail in) і стягнення з державного нині «Приватбанку» 1 мільярда гривень.

У 2017 році суд першої інстанції, Окружний адміністративний суд міста Києва, задовольнив позов сім’ї Суркісів: Ігоря, Григорія, Рахміля (батька Ігоря й Григорія), Марини (дочки Ігоря), Світлани (дочки Григорія) Суркісів і Поліни Ковалик (дружини Григорія) – вони просили скасувати рішення НБУ № 105 від 13 грудня 2016 року, яким вони були визнані пов’язаними з банком особами, і постановив повернути їм 1,05 мільярда гривень, 266,2 тисячі доларів США і 7,8 тисячі євро. Київський апеляційний адміністративний суд тоді відхилив апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.