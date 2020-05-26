Генпрокурор поскаржилась на «бездіяльність САП»

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова поскаржилася на «бездіяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» і заявила, що це питання потребує її негайного реагування. Заява Венедіктової розміщена на сайті Офісу генпрокурора 26 травня.

«У перший же тиждень мого перебування на посаді генпрокурора – 24 березня – ми провели спільну нараду з керівниками НАБУ і САП щодо стану протидії антикорупційним правопорушенням та узгодили конкретні заходи для вирішення виявлених проблемних питань. Втім, минуло два місяці, а віз і нині там. В чому ж причина відсутності реальних результатів у такій чутливій для суспільства сфері боротьби з корупцією?», – заявила Венедіктова.

Вона нагадала, що САП, за законом, є автономним і незалежним органом: генпрокурор і його заступники «навіть не мають права давати вказівки прокурорам САП і здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами антикорупційної прокуратури їхніх повноважень».

«Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень засвідчило про численні порушення і неналежне виконання службових обов’язків керівництвом і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В актуальних і резонансних провадженнях по 2, 3, а іноді 4 роки тому повідомлено про підозру високопосадовцям, а слідство досі не завершене, винні до відповідальності не притягнуті, багатомільйонні збитки не відшкодовані», – наголошує генпрокурор.

«Упродовж тривалого часу, в деяких випадках по декілька років, прокурорами антикорупційної прокуратури не забезпечено прийняття остаточних процесуальних рішень стосовно топ-керівників Міністерства юстиції, Міноборони, МОЗ за фактами мільйонних розтрат, відносно колишніх народних депутатів та керівників держпідприємств щодо розкрадань сотень мільйонів державних коштів у транспортній галузі та високопосадовців режиму експрезидента-втікача за розкрадання державного майна і коштів в особливо великих розмірах», – додала Венедіктова.

Генпрокурор заявила, що «кричущі факти системних прорахунків» в організації роботи прокурорів САП «свідчать про споглядацьку позицію і цілковиту відсутність адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуратури, і така безпорадність не може більше залишатись без реагування генерального прокурора».

У САП на цю заяву наразі не реагували.

Президент Володимир Зеленський 17 березня підписав указ, яким призначив Ірину Венедіктову генеральним прокурором України. Іншим указом Зеленський звільнив Венедіктову від тимчасового виконання обов’язків директора ДБР.

17 березня Верховна Рада України проголосувала за кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України.

Венедіктова раніше була народною депутаткою від партії Зеленського «Слуга народу». Перед президентськими виборами 2019 року Зеленський представляв Венедіктову у складі своєї команди.