Службове розслідування щодо Холодницького виявило порушення в його роботі – Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що службове розслідування щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького виявило низку порушень у його роботі. Вона сказала про це в інтерв’ю агенції «Українські новини».

«Службове розслідування завершено. Факти порушення вимог КПК, закону «Про прокуратуру» і положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру знайшли своє підтвердження», – сказала вона.

За словами Венедіктової, дисциплінарну скаргу стосовно Холодницького передали на розгляд дисциплінарної комісії.

При цьому генеральний прокурор висловила думку, що у Холодницького є шанс переобратися на другий термін.

«Ми відкриваємо конкурс на нового керівника САП, і якщо Назар Іванович захоче взяти в ньому участь, якщо члени комісії його оберуть, то who knows. Подивимося. Якщо він візьме участь у конкурсі і переможе в ньому, то чому ні?», – сказала Венедіктова.

За її словами, 30 листопада у Холодницького закінчується термін повноважень і за законом, і за контрактом.

Раніше Венедіктова звинуватила САП у бездіяльності й закликала продемонструвати «приклади судових вироків корупціонерам».

У САП відкинули звинувачення і нагадали, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП та здійснювати дії, які стосуються виконання прокурорами їхніх повноважень.