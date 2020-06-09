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09 червня 2020, Київ 17:34
Новини | Політика

Службове розслідування щодо Холодницького виявило порушення в його роботі – Венедіктова

За словами Венедіктової, дисциплінарну скаргу стосовно Холодницького передали на розгляд дисциплінарної комісії

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що службове розслідування щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького виявило низку порушень у його роботі. Вона сказала про це в інтерв’ю агенції «Українські новини».

«Службове розслідування завершено. Факти порушення вимог КПК, закону «Про прокуратуру» і положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру знайшли своє підтвердження», – сказала вона.

За словами Венедіктової, дисциплінарну скаргу стосовно Холодницького передали на розгляд дисциплінарної комісії.

При цьому генеральний прокурор висловила думку, що у Холодницького є шанс переобратися на другий термін.

«Ми відкриваємо конкурс на нового керівника САП, і якщо Назар Іванович захоче взяти в ньому участь, якщо члени комісії його оберуть, то who knows. Подивимося. Якщо він візьме участь у конкурсі і переможе в ньому, то чому ні?», – сказала Венедіктова.

За її словами, 30 листопада у Холодницького закінчується термін повноважень і за законом, і за контрактом.

Раніше Венедіктова звинуватила САП у бездіяльності й закликала продемонструвати «приклади судових вироків корупціонерам».

У САП відкинули звинувачення і нагадали, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП та здійснювати дії, які стосуються виконання прокурорами їхніх повноважень.

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