Рада не змогла призначити своїх представників до комісії, яка обиратиме керівництво САП

Верховна Рада не змогла призначити своїх представників до комісії, яка обиратиме керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідний проєкт постанови підтримав 221 народний депутат при 226 необхідних.

Парламентарям пропонували призначити до комісії сімох спеціалістів:

Власову Ганну Петрівну – професора кафедри права Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», доктора юридичних наук, професора (за згодою);

Гуджала Андрія Андрійовича – керуючого партнера адвокатського об’єднання «ГуДеГ» (за згодою);

Дрозда Олексія Юрійовича – начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента (за згодою);

Куца Віталія Миколайовича – члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора (за згодою);

Навроцького В’ячеслава Олександровича – професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

Романюка Богдана Васильовича – професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента (за згодою);

Соболя Євгена Юрійовича – завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора (за згодою).

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.