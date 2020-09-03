Посли країн «Групи семи» звернулися до влади України з приводу обрання нового керівника САП

Посли країн «Групи семи» заявили про необхідність дотримання прозорої процедури відбору керівників антикорупційних органів. Про це йдеться в спільній заяві дипломатів, оприлюдненій 3 вересня у твітері.

«Забезпечення незалежності, цілісності та надійного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов’язань України, у тому числі в рамках співпраці з ЄС та постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ. Це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні. Посли країн G7 підкреслюють необхідність відбору керівників антикорупційних установ через прозорі, засновані на досягненнях та політично нейтральні процедури», – йдеться в заяві.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас окремо наголосив, що заява безпосередньо стосується ситуації довкола обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Боротьба з корупцією, заснована на сильних та незалежних інституціях, є центральною складовою співпраці ЄС та України у низці сфер, від «безвізу» до макрофінансової допомоги. Ці принципи мають застосовуватися і тоді, коли Верховна Рада висуває представників для відбору нового керівника САП», – написав Маасікас.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.