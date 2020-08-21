Прокурор Грищук прокоментував інформацію про своє призначення на посаду в.о. голови САП

Перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук у коментарі Радіо Свобода розповів, що поки не бачив наказу про своє призначення на посаду виконувача обов’язків голови відомства.

«Я ще не бачив наказу, але зараз мене відкликають з відпустки. Я не бачив ніякого документа, але за логікою десь так має бути», – сказав Грищук у відповідь на питання Радіо Свобода про ймовірне призначення на посаду в.о. голови САП.

21 серпня заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку після майже п’яти років на посаді.

У ЗМІ з’явилася інформація, що виконувачем обов’язків голови відомства стане Максим Грищук.