САП оскаржує зміну підслідності справи про суддів Окружного аміністративного суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде добиватися перегляду рішення Печерського суду щодо справи, в якій фігурують судді Окружного адміністративного суду. За повідомленням правоохоронного органу, таку скаргу він подав до Вищого антикорупційного суду 7 серпня.

САП оскаржує рішення слідчого судді Печерського районного суду, яким той зобов’язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову забрати в Національного антикорупційного бюро справу щодо голови ОАСК Павла Вовка, його підлеглих та голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Читайте також: НАБУ знову викликає на допит Вовка і ще кількох суддів​

«4 серпня 2020 року Печерський районний суд задовольнив клопотання адвоката одного з підозрюваних у справі та зобов’язав Офіс Генерального прокурора скерувати вказане кримінальне провадження до іншого органу слідства. САП не погоджуюється з рішенням районного суду Києва та вимагає скасувати вищевказану ухвалу», – заявляють у прокуратурі.

Як нагадують у САП, розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюють детективи НАБУ.

4 серпня Печерський районний суд Києва зобов’язав генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати у Національного антикорупційного бюро кримінальне провадження за підозрою голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка в створенні злочинної організації з метою захоплення влади та передати в інший орган.

Читайте також: Окружний адмінсуд просять анулювати реєстрацію партії «Слуга народу»​

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».