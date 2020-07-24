ВРП заявляє про звернення до Офісу генпрокурора через «втручання в її діяльність»

Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генерального прокурора через повідомлення трьох своїх членів про втручання в їхню діяльність, йдеться в заяві ВРП 24 липня.

За повідомленням, два дні тому Рада отримала повідомлення від своїх членів Віктора Грищука, Павла Гречківського та Олега Прудивуса «про втручання у їхню діяльність». Рішення про звернення до Офісу генпрокурора ВРП ухвалила 23 липня.

«Члени ВРП були викликані як свідки у кримінальному провадженні, у якому судді Окружного адміністративного суду міста Києва є підозрюваними, за обставин, коли органом досудового розслідування до ВРП ще не направлено клопотань стосовно суддів ОАСК. При цьому повістки про виклик не містять вичерпної інформації, передбаченої статтею 137 КПК України», – йдеться в заяві.

Такі виклики, вважають у Раді, порушують «гарантії незалежності членів ВРП та містить ознаки втручання у діяльність членів ВРП і створення штучних перешкод у їхній роботі».

Хто саме викликав членів Ради на допит, повідомлення установи не уточнює.

Вища рада правосуддя закликає Національне антикорупційне бюро України утриматися від заяв, «які впливають на незалежність судової влади та підривають авторитет правосуддя в цілому».

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.