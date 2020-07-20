Голова Судової адміністрації заперечив отримання підозри від НАБУ

Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк заявив, що не є підозрюваним у справі Національного антикорупційного бюро щодо створення злочинної організації та захоплення влади.

«Офіційно заявляю: станом на сьогодні, 20 липня, жодної підозри ніхто мені не вручав і я не знаю про що іде мова взагалі. У зв’язку з незрозумілими для мене подіями сьогодні достроково перериваю відпустку для з’ясування суті та обставин появи дезінформації щодо мене, яка була розповсюджена у ЗМІ», – цитує слова Холоднюка портал «Судова влада України».

Холоднюк заявив, що «жодних неправомірних дій ніколи не вчиняв».

«У разі появи офіційних обвинувачень щодо мене готовий доводити свою правову позицію і повну невинуватість у встановленому законом порядку», – додав він.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

19 дипня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що йому ніяку підозру не вручали.