ВАКС відпустив голову Судової адміністрації під особисте зобов’язання

Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку запобіжний захід. За повідомленням 3 серпня, суддя частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

«На підозрюваного покладено обов’язки: прибувати до слідчих детективів НАБУ, прокурорів та суду за першою вимогою; повідомляти слідчих, прокурорів та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні, а також потерпілими», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: ВРП заявляє про звернення до Офісу генпрокурора через «втручання в її діяльність»​

Цей захід буде чинним до 16 вересня.

Холоднюка підозрюють у створенні злочинної організації, перешкоджанні діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та зловживанні впливом.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

Читайте також: «Створення злочинної організації» – в НАБУ повідомили суть підозри суддям ОАСК​

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

19 дипня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що йому ніяку підозру не вручали. 20 липня таку ж заяву зробив Зеновій Холоднюк.