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03 серпня 2020, Київ 23:00
Новини | Суспільство

ВАКС відпустив голову Судової адміністрації під особисте зобов’язання

Запобіжний захід щодо Зеновія Холоднюка триватиме до 16 вересня

Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку запобіжний захід. За повідомленням 3 серпня, суддя частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

«На підозрюваного покладено обов’язки: прибувати до слідчих детективів НАБУ, прокурорів та суду за першою вимогою; повідомляти слідчих, прокурорів та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні, а також потерпілими», – йдеться в повідомленні.

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Цей захід буде чинним до 16 вересня.

Холоднюка підозрюють у створенні злочинної організації, перешкоджанні діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та зловживанні впливом.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

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За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

19 дипня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що йому ніяку підозру не вручали. 20 липня таку ж заяву зробив Зеновій Холоднюк.

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