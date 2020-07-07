САП поки не підготувала нове звернення щодо Клименка, якому в травні скасували заочний арешт

Спеціалізована антикорупційна прокуратура поки не підготувала нове звернення до Вищого антикорупційного суду, який скасував заочний арешт Олександра Клименка, колишнього міністра доходів і зборів часів президента Віктора Януковича, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі САП.

«Поки немає звернення», – сказала речниця САП Ольга Постолюк.

У червні вона розповідала Радіо Свобода, що «процес триває, робимо все ґрунтовно, поспішати там не варто».

18 травня речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис повідомила Радіо Свобода, що суд скасував рішення про заочний арешт Клименка. Пізніше у ВАКС пояснили своє рішення тим, що колишній міністр не вважається оголошеним у міжнародний розшук.

21 травня в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили Радіо Свобода, що вивчають рішення суду і готуватимуть повторне звернення.

У серпні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора й обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

За даними тодішньої Генпрокуратури, досудове розслідування щодо Клименка завершили в квітні 2017 року. Його підозрюють в участі у створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, привласненні майна через службове становище, службовому підробленні. Колишньому посадовцю інкримінують заволодіння коштами державного бюджету на 3,1 мільярда гривень.

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України.