ВАКС засудив до позбавлення волі адвоката та слідчого за 50 тисяч доларів хабаря

Вищий антикорупційний суд засудив до позбавлення волі адвоката та колишнього слідчого за 50 тисяч доларів хабаря.

Адвокатові суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права займати посади в судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 2 роки. У строк відбування покарання буде зарахований строк тримання адвоката під вартою – з 27 грудня 2016 по 12 січня 2017 року з розрахунку 1 день попереднього ув’язнення за 2 дні позбавлення волі.

Колишньому слідчому в особливо важливих справах прокуратури Київської області суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права займати посади в судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 2 роки.

У вироку йдеться, що у 2016 році ексслідчий розслідував справу щодо третьої особи, яку обвинувачували у шахрайстві в особливо великих розмірах. Колишній слідчий запропонував третій особі перекваліфікувати його дії з шахрайства на зловживання впливом. За такі послуги він попросив 50 тисяч доларів начебто винагороди за вплив на прокурора.

«До реалізації плану ексслідчий та інші невстановлені особи з числа працівників прокуратури Київської області залучили адвоката. Останній зустрівся з третьою особою і повідомив, що для зміни обвинувачення в суді потрібно заплатити 50 тисяч доларів, що будуть зберігатися в нього. Також було надано обіцянку третій особі, що у справі після перекваліфікації буде укладена угода про визнання винуватості», – заявили в суді.

За даними слідства, адвокат отримав 50 тисяч доларів від третьої особи в салоні свого автомобіля».

Колишній слідчий спілкувався із третьою особою як безпосередньо, так і через його доньку, яка й звернулася до Національного антикорупційного бюро.