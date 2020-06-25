ВАКС обрав запобіжний захід ексміністру Омеляну

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов’язання, повідомляє пресслужба суду у фейсбуці. Рішення ухвалили на засіданні суду 25 червня.

«Також на ексміністра покладено процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчому, прокурору, суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Строк дії обов’язків – до 19 серпня включно», – йдеться в повідомленні.

19 червня пресслужба Національного антикорупційного бюро заявила, що ексміністру інфраструктури повідомили про підозру у вчиненні «незаконних дій», через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень.

Володимир Омелян, який був міністром інфраструктури України в період 2016-2019 років, відкидає звинувачення.