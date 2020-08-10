НАБУ знову викликає на допит Вовка і ще кількох суддів

Національне антикорупційне бюро України викликало на допит кількох підозрюваних, в тому числі голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Відповідні повістки Бюро оприлюднило 10 серпня.

Серед інших підозрюваних, щодо яких НАБУ оприлюднило повістки:

суддя ОАСК Ігор Погрібніченко

член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець

суддя ОАСК Володимир Келеберда

член ВККС Микола Сірош

суддя ОАСК Ігор Качур

суддя ОАСК Олексій Огурцов

Всіх вказаних у повістках викликають «для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій у т.ч. допиту як підозрюваного, вручення процесуальних документів тощо, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №22020120000000019».

Допити призначені на 13 серпня.

Минулого разу НАБУ повідомляла про виклик кількох суддів, в тому числі Павла Вовка, 4 серпня. За твердженням установи, всі попередні виклики підозрювані проігнорували.

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17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».