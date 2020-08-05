Печерський суд зобов’язав генпрокурора забрати у НАБУ справу голови ОАСК

Печерський районний суд Києва зобов’язав генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати у Національного антикорупційного бюро кримінальне провадження за підозрою голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка в створенні злочинної організації з метою захоплення влади та передати в інший орган.

Про це 5 серпня повідомила пресслужба НАБУ.

«Печерський райсуд Києва 4 серпня ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови Державної судової адміністрації та передати її до іншого правоохоронного органу», – ідеться в повідомленні.

На думку НАБУ, Печерський райсуд Києва вийшов за межі своїх повноважень, оскільки підсудність у справах, розслідуваних НАБУ та САП, визначена за Вищим антикорупційним судом (ст. 33-1 КПК України). Також у відомстві додали, що закон забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу.

21 липня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації. За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».