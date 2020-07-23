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23 липня 2020, Київ 20:30
Новини | Події

Вища рада правосуддя закликає НАБУ утриматися від заяв, «які підривають авторитет правосуддя»

У Вищій раді правосуддя відреагували на події довкола Окружного адміністративного суду Києва

Вища рада правосуддя закликає Національне антикорупційне бюро України утриматися від заяв, «які впливають на незалежність судової влади та підривають авторитет правосуддя в цілому». Таким чином у ВРП відреагували на події довкола Окружного адміністративного суду Києва.

У Вищій раді правосуддя зазначили, що з 17 липня НАБУ на своїх ресурсах оприлюднює та поширює інформацію під назвами «Корупція в ОАСК», «Зловживання в ОАСК: оновлено» тощо. У повідомленнях зазначено, що «детективи задокументували не тільки окремі факти вчинення корупційних злочинів, а й викрили цілу систему керованого правосуддя, яке не лише сприяло особистому збагаченню суддів, а й використовувалося головою ОАСК як інструмент захоплення ним влади у судовій системі».

«Орган досудового розслідування, оприлюднивши інформацію у такий спосіб, а також записи та уривки розмов, які є обставинами досудового слідства, надав поштовх інформаційній кампанії, яка привертає увагу та формує суспільну думку на підтримку певної позиції, зокрема позиції про те, що злочинне діяння має місце, як доведений факт», – вважає ВРП.

У заяві йдеться, що органи державної влади, їхні посадові особи повинні утримуватися від інформаційних та політичних кампаній, заяв та дій, що можуть вплинути на незалежність судової влади та підірвати авторитет правосуддя в цілому.

Крім того, у ВРП нагадали про презумпцію невинуватості – правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинуватість до того часу, поки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який набрав законної сили.

Національне антикорупційне бюро України наразі не коментувало заяву ВРП.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

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