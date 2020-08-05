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05 серпня 2020, Київ 07:12
Новини | Політика

Окружний адмінсуд просять анулювати реєстрацію партії «Слуга народу»

Партія «Слуга народу» зареєстрована 31 березня 2016 року

Окружний адміністративний суд Києва просять зобов’язати Міністерство юстиції звернутися до суду з проханням анулювати реєстраційне свідоцтво партії «Слуга народу».

«Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо невиконання положень статті Закону «Про політичні партії в Україні» та певної частини Положення про Міністерство юстиції, яка полягає у нездійсненні подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії «Слуга народу», – повідомили в ОАСК.

Наразі суд вирішує, чи відкривати адміністративне провадження. Схожий позов надходив до Окружного адміністративного суду Києва в січні 2020 року.

Партія «Слуга народу» зареєстрована 31 березня 2016 року. У липні 2019-го політична сила пішла на парламентські вибори й здобула 254 місця у Верховній Раді.

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