До суду звернулися з позовом про заборону діяльності партії «Слуга народу»

До Окружного адміністративного суду Києва звернулися з позовом про заборону діяльності партії «Слуга народу».

«Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо нездійснення контролю за діяльністю партії «Слуга народу» в частині дотримання нею вимог Закону України «Про політичні партії в Україні» та свого статуту. Серед інших вимог позову – зобов’язати Мін’юст звернутись до адміністративного суду з позовом про заборону діяльності політичної партії «Слуга народу», – заявили в суді.

Наразі суд вирішує, чи відкривати адміністративне провадження.

Партія «Слуга народу» зареєстрована 31 березня 2016 року. У липні 2019-го політична сила пішла на парламентські вибори й здобула 254 місця у Верховній Раді.