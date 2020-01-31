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31 січня 2020, Київ 19:12
Новини | Політика

До суду звернулися з позовом про заборону діяльності партії «Слуга народу»

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо нездійснення контролю за діяльністю партії «Слуга народу»

До Окружного адміністративного суду Києва звернулися з позовом про заборону діяльності партії «Слуга народу».

«Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо нездійснення контролю за діяльністю партії «Слуга народу» в частині дотримання нею вимог Закону України «Про політичні партії в Україні» та свого статуту. Серед інших вимог позову – зобов’язати Мін’юст звернутись до адміністративного суду з позовом про заборону діяльності політичної партії «Слуга народу», – заявили в суді.

Наразі суд вирішує, чи відкривати адміністративне провадження.

Партія «Слуга народу» зареєстрована 31 березня 2016 року. У липні 2019-го політична сила пішла на парламентські вибори й здобула 254 місця у Верховній Раді.

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