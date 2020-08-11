Захист Злочевського заявляє, що оскаржив постанову про його розшук

Захист колишнього міністра екології й природних ресурсів України часів президентства Віктора Януковича Миколи Злочевського заявив, що оскаржив оголошення його в розшук.

«Слідство оголосило Злочевського у розшук, маючи при цьому точну інформацію щодо його місця перебування і повну можливість з’ясувати усі питання з моїм підзахисним, застосовуючи процедуру міжнародної допомоги, або в інший законний спосіб, зручний для слідства. Наголошуємо, що Злочевський не переховується від слідства, він мешкає за адресою, відомою слідству, та готовий до співпраці зі слідством», – йдеться в заяві адвоката Петра Бойка.

Інформація про те, що Національне антикорупційне бюро оголосило Злочевського в розшук, з’явилася на сайті МВС 10 серпня. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «розшук», Злочевський зник 1 лютого 2018 року в Одесі.

Наразі він має статус особи, що переховується від органів досудового слідства. Його обвинувачують за статтею «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище».

На початку липня Національне антикорупційне бюро повідомило, що колишньому міністру екології й природних ресурсів України Миколі Злочевському повідомили про підозру в організації надання хабаря керівництву антикорупційних органів.

12 червня детективи НАБУ заявили, що задокументували факт надання хабаря керівництву антикорупційних органів у 6 мільйонів доларів. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові.

Усього затримали трьох осіб. За повідомленнями антикорупційних органів, хабаря давали за закриття справи щодо власника компанії «Бурісма», екчиновника Миколи Злочевського, який нині перебуває у розшуку.

13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГП заявили про проведення службового розслідування.

У компанії «Бурісма» раніше запевниили, що Микола Злочевський не причетний до справи з пропозицією хабаря керівникам антикорупційних органів.