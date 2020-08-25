САП скасувала підозри «аграрним баронам» з розслідування «Схем» 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала підозри в причетності до незаконного відчуження 15 гектарів особливо цінних земель Національної академії аграрних наук України п’ятьом посадовцям НААН. Про земельні махінації, в результаті яких державна земля Національної академії аграрних наук переходила у приватну власність керівництва академії та членів їхніх родин, раніше йшлося в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) «Аграрні барони».

Про це повідомляє «Слово і діло» з посиланням на відповіді НАБУ і САП.

Відповідно до інформації, підозри скасували президенту НААН (на час вчинення злочину – віцепрезиденту) Ярославу Гадзалу; директору Інституту садівництва НААН Ігорю Гринику; першому проректору Національного університету біоресурсів і природокористування України Ігорю Ібатулліну; віцепрезиденту, головному науковому секретарю НААН Анатолію Заришняку і директору Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства» ім. В.Є. Таїрова НААН В'ячеславу Власову – через брак доказів для доведення їхньої винуватості.

«Стосовно запитуваних у запиті осіб прокурором у кримінальному провадженні 18 травня ухвалено рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 3 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати)», – повідомили в НАБУ у відповідь на запит журналістів.

У САП підтвердили закриття провадження в частині оголошених підозр, але додали, що слідство у справі триває.

Про відповідні підозри в причетності до незаконного відчуження 15 гектарів особливо цінних земель НААН посадовцям Академії повідомили в січні 2020 року. Тоді в НАБУ пояснювали роль підозрюваних у корупційній схемі так: «Вони як члени президії НААН проголосували за виділення земельних ділянок з числа особливо цінних земель, а згодом оформили окремі ділянки на себе, близьких родичів та пов’язаних осіб. Зазначені факти є одним із епізодів кримінального провадження щодо розкрадання земель НААН».

Як встановили раніше журналісти «Схем», родичі президента академії Ярослава Гадзала є власниками кількох земельних ділянок під Києвом, котрі раніше були у користуванні підпорядкованих аграрній академії установ – зокрема, на ділянці, якої стосується розслідування НАБУ.

Крім цього журналісти виявили не відображене в декларації місце проживання Гадзала – це квартира в Печерському районі Києва. Журналісти неодноразово фіксували, як службова автівка привозить ввечері і відвозить зранку Ярослава Гадзала. У розмові зі «Схемами» син Гадзала пояснював, що «в даній квартирі його батько не проживав, а сам він нею користується, коли приїжджає до міста Києва у справах». Сам Ярослав Гадзало коментувати наведені журналістами факти не захотів.

У очільника Інституту садівництва, що входить у структуру аграрної академії наук, Ігоря Гриника та його родичів, «Схеми» теж виявили низку земельних ділянок. Вони також придбали дві ділянки на майже півтора гектара землі, які були виділені для ведення особистого селянського господарства. У 2017 році тогочасні власники цих ділянок – син Ігоря Гриника та дружина брата посадовця – змінюють цільове призначення – на будівництво та обслуговування багатоквартирних будинків. Зараз право на забудову ділянки вже надане одній з будівельних компаній, яка працює в регіоні. Сам Гриник телефоном зазначив журналістам, що «не коментує чужих питань, якими не володіє» і кинув слухавку.

«Схеми» встановили факти отримання колись підпорядкованих установам НААН земель і щодо родичів віцепрезидента та головного вченого секретаря академії аграрних наук Анатолія Заришняка. Сам він коментувати майнові питання «Схемам» не захотів через «погане самопочуття».

У березні 2019 року НАБУ вже повідомило підозру у цій справі ще семи особам, серед яких, за даними «Схем», була також і фігурантка розслідування «Аграрні барони», віцепрезидентка Національної академії аграрних наук України Ануш Балян.

Справу щодо виведення з державної власності близько 100 гектарів землі академії на Київщині в НАБУ розслідують з 2017 року. Йдеться про масиви землі біля Чабанів та Гатного, зокрема, там, де отримали ділянки родичі керівництва академії.

Також «Схеми» розповідали, що діяльність академії аграрних наук вивчають не тільки правоохоронці, але й контролюючі органи. Прихована оренда, втрати мільйонів гривень – те, що помітили аудитори під час проведення ревізії 2016 року. Проблеми виявила перевірка Державної аудиторської служби і у 2018 році.

Під час підготовки розслідування про виділення в приватні руки державних земель, якими розпоряджається НААН, на знімальну групу «Схем» напали.

Загалом Національна академія аграрних наук України, у складі якої близько двох сотень дослідних станцій, наукових центрів, інститутів та господарств, розпоряджається майже пів мільйоном гектарів землі (35 тисяч з яких наразі – на тимчасово непідконтрольній українській владі території).



