НАБУ вручило підозри «аграрним баронам» з розслідування «Схем» за розкрадання держземлі

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили п’ятьом посадовцям Національної академії аграрних наук України про підозру в причетності до незаконного відчуження 15 гектарів особливо цінних земель НААН. Про земельні махінації, в результаті яких державна земля Національної академії аграрних наук переходила у приватну власність керівництва академії та членів їхніх родин, раніше йшлося в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Аграрні барони».

«За даними слідства, впродовж 2013-2014 років посадовці НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою», – йдеться в повідомленні НАБУ.

У повідомленні бюро вказані лише посади. За даними «Схем», йдеться про таких осіб:

президент НААН (на час вчинення злочину – віце-президент) – Ярослав Гадзало;

директор Інституту садівництва НААН (на час вчинення злочину – перший віце-президент НААН) – Ігор Гриник;

перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України (на час вчинення злочину – віце-президент НААН) – Ігор Ібатуллін;

віце-президент, головний вчений секретар НААН (на час вчинення злочину — академік-секретар відділення НААН) – Анатолій Заришняк;

директор Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства» ім. В.Є. Таїрова НААН – В’ячеслав Власов.

«Роль п’яти осіб, яким повідомлено про підозру, у корупційній схемі полягала у тому, що вони як члени президії НААН проголосували за виділення земельних ділянок з числа особливо цінних земель, а згодом оформили окремі ділянки на себе, близьких родичів та пов’язаних осіб. Зазначені факти є одним із епізодів кримінального провадження щодо розкрадання земель НААН», – повідомляють у НАБУ.

Як встановили раніше журналісти «Схем», родичі президента академії Ярослава Гадзала є власниками кількох земельних ділянок під Києвом, котрі раніше були у користуванні підпорядкованих аграрній академії установ – зокрема, на ділянці, якої стосується розслідування НАБУ.

Крім цього журналісти виявили не відображене в декларації місце проживання Гадзала – це квартира у будинку у Печерському районі Києва. Журналісти неодноразово фіксували, як службова автівка привозить ввечері і відвозить зранку президента академії.

У очільника Інституту садівництва, що входить у структуру аграрної академії наук, Ігоря Гриника та його родичів, «Схеми» теж виявили низку земельних ділянок. Вони також придбали дві ділянки на майже півтора гектара землі, які були виділені для ведення особистого селянського господарства. У 2017 році тогочасні власники цих ділянок – син Ігоря Гриника та дружина брата посадовця – змінюють цільове призначення – на будівництво та обслуговування багатоквартирних будинків. Зараз право на забудову ділянки вже надане одній з будівельних компаній, яка працює в регіоні.

«Схеми» встановили факти отримання колись підпорядкованих установам НААН земель і щодо родичів віцепрезидента та головного вченого секретаря академії аграрних наук Анатолія Заришняка.

У березні 2019 року НАБУ вже повідомило підозру у цій справі ще семи особам, серед яких, за даними «Схем», була також і фігурантка розслідування «Аграрні барони», віце-президентка Національної академії аграрних наук України Ануш Балян.

Таким чином загальна кількість осіб, притягнутих до відповідальності за розкрадання особливо цінних земель НААН сягнула 14. У НАБУ повідомили, що стосовно дев’яти з них розслідування закінчено, справа скерована до ВАКС.

Справу щодо виведення з державної власності близько 100 гектарів землі академії на Київщин в НАБУ розслідують з 2017 року. Йдеться про масиви землі біля Чабанів та Гатного, зокрема, там, де отримали ділянки родичі керівництва академії.

Також «Схеми» розповідали, що діяльність академії аграрних наук вивчають не тільки правоохоронці, але й контролюючі органи. Прихована оренда, втрати мільйонів гривень – те, що помітили аудитори під час проведення ревізії 2016 року. Проблеми виявила перевірка Державної аудиторської служби і у 2018 році.

Під час підготовки розслідування про виділення в приватні руки державних земель, якими розпоряджається НААН, на знімальну групу «Схем» напали.

Загалом Національна академія аграрних наук України, у складі якої близько двох сотень дослідних станцій, наукових центрів, інститутів та господарств, розпоряджається майже півмільйоном гектарів землі (35 тисяч з яких наразі – на тимчасово непідконтрольній українській владі території).