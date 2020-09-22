Представники ЄС планують відвідати Донбас цього тижня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем, повідомляє Офіс президента.

«Володимир Зеленський зауважив, що під час поїздки представників ЄС на Донбас, запланованої цього тижня, європейські посадовці зможуть на власні очі побачити, як дотримується режим «тиші», у яких умовах несуть службу українські військові тощо», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Борреля поінформували про ситуацію на Донбасі та перебіг виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі у «нормандському форматі» у Парижі.

Зеленський також подякував Боррелю за підтримку Брюсселем суверенітету та територіальної цілісності України.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.