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22 вересня 2020, Київ 13:24
Новини | Політика

Антикорупційні активісти розповіли голові дипломатії ЄС про загрози «проросійських та проколомойських сил»

Голова ддипломатії ЄС Жозеп Боррель

Віцепрезидент Європейської комісії, верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель розпочав 22 вересня свій офіційний візит до Києва зустріччю з антикорупційними активістами, повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції» (ЦПК).

«Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інститути та судова реформа є ключовими для українського суспільства», – заявив Боррель на зустрічі, учасниками якої були голова правління ЦПК Віталій Шабунін і виконавча директорка ЦПК Дарія Каленюк.

«Я передала пану Боррелю детальний опис проросійських та проколомойських сил у парламенті, котрі атакують прозахідний вибір України, але самі обирають компанії в ЄС задля ведення свого бізнесу», – розповіла про зміст зустрічі Дарія Каленюк.

Головний дипломат ЄС далі планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном. Також Жозеп Боррель відвідає Консультативну місію ЄС (EUAM) в Україні.

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