Голова дипломатії ЄС вперше з часу вступу на посаду відвідує Україну

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель у вівторок перебуватиме з офіційним візитом в Україні, першим із часу вступу на посаду.

«У рамках візиту запланована зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої сторони обговорять актуальні питання співпраці між Україною та ЄС, передусім у зовнішньополітичній та безпековій сферах, зокрема у контексті підготовки до 22-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 1 жовтня 2020 року у Брюсселі», – йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

Очікується також, що головний дипломат ЄС зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Андрієм Тараном та відвідає Консультативну місію ЄС (EUAM) в Україні.