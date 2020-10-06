Зеленський: ЄС запевнив, що безвізовий режим для України скасований не буде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський союз запевнив: безвізовий режим для України не буде скасований. Про це Зеленський сказав 6 жовтня на пресконференції за підсумками саміту Україна – ЄС у Брюсселі.

«Ми отримали запевнення в тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує, і він буде відновлений після пандемії», – наголосив глава держави.

Раніше цього тижня депутати Європарламенту Віола фон Крамон, Міхаель Ґалер та Раса Юкнявічене звернулися до керівника української владної фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з відкритим листом. У цьому документі, оприлюдненому 5 жовтня, євродепутати попередили про небезпеку втрати Україною безвізового режиму та макрофінансової допомоги від ЄС.

17 вересня Верховна Рада включила до конкурсної комісії на відбір на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі сімох представників парламенту. У представництві ЄС і посольстві США заявили, що продовження підтримки України залежатиме від прозорості конкурсу на посаду очільника САП.

Згодом лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що його політична сила вимагає переглянути рішення щодо формування конкурсної комісії САП, яке, за його словами, поставило під загрозу безвізовий режим із Євросоюзом. Давид Арахамія назвав цю інформацію «чутками».

22-й саміт Україна – Європейський союз відбудеться 6 жовтня. Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.