Зеленський заявив про бажання відвідати «чарівний Китай»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що хотів би відвідати «чарівний Китай», а також запросити в Україну голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. Про це він розповів в інтерв’ю китайському інформагентству «Сіньхуа», інформує 1 жовтня пресслужба Офісу президента.

«Ми маємо відновити повноцінний політичний діалог між нашими державами, маємо відновити динаміку двосторонніх контактів на рівні міністерств і відомств, на рівні очільників урядів, парламентів та, безумовно, лідерів. Буду радий вітати голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні. Для мене було б великою честю відвідати чарівний Китай», – зазначив Зеленський.

Президент вважає, що серед пріоритетних напрямів практичного співробітництва між країнами є кредитно-інвестиційна, агропромислова, машинобудівна і транспортна сфери.

Зеленський також наголосив, що Україна стала однією з перших країн, яка підтримала ініціативу голови КНР «Один пояс, один шлях».

«Україна має унікальне географічне розташування – на східному кордоні ЄС, на шляху з Азії у Європу, а також між Чорним і Балтійським морями. У нас є необхідний економічний і промисловий потенціал для ефективної участі в цьому амбітному проекті», – твердить Зеленський.

Раніше цього року, 1 серпня, Україна надала Китаю безвізовий режим: тепер громадяни КНР можуть подорожувати в Україну на один місяць без оформлення віз. Це передбачає указ президента Володимира Зеленського

Цей крок поліпшить співпрацю між двома державами, а також привабить туристів та інвестиції, пояснюють в МЗС України та у парламентській більшості. Експерти ж вважають таку співпрацю України та Китаю нерівнозначною та вказують серйозні ризики.

Президент України ухвалив своє рішення про безвіз для китайців на тлі зростання напруги між країнами Заходу та Китаєм: після того, як у ЄС звинуватили КНР у дезінформації щодо коронавірусу, а в США – у спробах підірвати світовий порядок.