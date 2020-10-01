Китай і Донбас, Китай і Крим: що мотивує політику Пекіна щодо «гарячих точок» України?

Про зовнішню політику Китаю писати непросто, бо часом дуже багато залежить від нюансів і тонкощів, адже Пекін часто, за висловом одного видання, «йде тонкою лінією», балансуючи... Також про Китай говорять, що він спирає свою зовнішню політику на принцип невтручання у внутрішні справи інших. Серед характеристик і така – Китай спирається виключно на національні інтереси і йому байдуже до цінностей. Також на стосунок Китаю до тих чи інших проблем впливають його відносини з США та Росією. Радіо Свобода спробувало розібратись в мотивах політики Китаю щодо двох ключових проблем України – війни на Донбасі та анексії Криму Росією.

Китай і Донбас

Китай висловлював повагу до територіальної цілісності України – скажімо, це було зроблено китайським прем’єром Лі Кецяном на прес-конференції після завершення річної сесії китайського (однопартійного) парламенту в 2015 році.

«З питання України, Китай зайняв об’єктивну та справедливу позицію. Ми поважаємо незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», – сказав тоді китайський прем’єр.

Ми поважаємо незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Теж саме, як писала офіційна китайська газета China Daily, китайський прем’єр сказав і українському президенту в Давосі на Всесвітньому економічному форумі у січні 2015 року.

Кецян також зауважив, що питання України додало складності геополітичній ситуації і вплинуло на глобальне економічне одужання.

«Ми сподіваємось, що буде досягнуто вирішення цієї проблеми переговорами через діалог», – сказав тоді він.

У 2017 році в тому ж Давосі під час двосторонньої зустрічі з українським колегою, китайський президент Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий допомогти вирішити українську кризу.

«Китай розглядав Україну як одного з головних партнерів своєї флагманської ініціативи «Один пояс. Один шлях». Бо Україна – це вже географічно майже Європейський союз, дуже вигідна логістика. І конфлікт на Донбасі – це скоріше перешкода для Китаю бо заважає прямому слідуванню вантажів… Тому можемо побачити збільшення інвестицій у Білорусь, у Грузію, в інші альтернативні шляхи», – пояснює китайську мотивацію в інтерв’ю Радіо Свобода Наталія Галуган, випускниця-дослідниця Центру Маршала у Німеччині.

Конфлікт на Донбасі – це скоріше перешкода для Китаю бо заважає прямому слідуванню вантажів

Світові агенції раніше помічали, що з початку української кризи Китай дотримується «тонкої лінії», говорячи, що поважає територіальну цілісність України та її суверенітет, але «що водночас західні держави мають брати до уваги законну безпекову стурбованість Росії», як написала агенція Reuters.

Агентство додало, що Китай та Росія дивляться однаково на багато міжнародних дипломатичних проблем.

«І Пекін був обережний аби не бути втягненим у боротьбу між Росією та Заходом щодо майбутнього України, не бажаючи відторгнути ключового союзника в Москві».

Також тоді було зазначено агентством, що Пекін раніше виказував малу зацікавленість в долученні до дипломатичних зусиль для завершення кризи в Україні.

Щоправда, в 2017 році – коли активно обговорювалась можливість надсилання на Донбас міжнародних миротворців – деякі аналітичні доповіді писали, що серед миротворців можуть з’явитись і китайські вояки.

Зауважувалось, що миротворці не можуть бути з країн НАТО (не влаштовує Росію) і не можуть бути з пострадянських країн, членів проросійського блоку (не влаштовує Україну), і що прийнятним виходом могли бути миротворці з Азії. Одна з аналітичних доповідей навіть мала назву: «Як Китай та Індія можуть підтримати мир в Україні».

Тоді активно говорили про Індію, а Китай згадували з нею в парі. Що можна напевно сказати – так це те, що Китай підтримав тоді саму ідею миротворців для Донбасу.

Минулого року офіційне державне агентство Китаї Сіньхуа поширило повідомлення про заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про потребу прямого діалогу між Києвом та сепаратистами Донбасу для вирішення конфлікту.

А раніше цього року Сіньхуа, яке вважають рупором правлячої Компартії Китаю, написало, що Україна оснащуватиме ракетними комплексами Джавелін свої війська на передовій на Донбасі, відійшовши від попереднього принципу тримання Джавелінів поза зоною конфлікту.

Серед аспектів висвітлення конфлікту на Донбасі, можна було помітити, що офіційні китайські медіа писали і про обмін полоненими на Донбасі.