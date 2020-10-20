Офіс президента очікує, що падіння ВВП України не перевищуватиме 4,8%

Падіння валового внутрішнього продукту України у 2020 році не перевищуватиме 4,8%, заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі телеканалу ICTV.

«Ми оцінюємо, що падіння ВВП буде не більш ніж 4,8%. І це є значно кращий показник, який ще на початку року в період невизначеності спостерігали ми в Україні. Насправді, якщо подивитися глобально на економіку, то єврозона за перше півріччя впала в середньому на 11,2%. Тобто загалом цьогоріч світова економіка падає», – сказала Ковалів.

За її словами, останні три місяці свідчать, що економіка поволі відновлюється.

Згідно зі свіжим прогнозом Світового банку, у 2020 році українська економіка впаде на 5,5%.

Міжнародний валютний фонд очікує скорочення ВВП України на 7,2%.