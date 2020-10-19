Разумков: Рада зможе розглянути державний бюджет на початку листопада

Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт про державний бюджет на початку листопада, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Сподіваюся, найближчим часом він буде підготовлений, і після того, як відбудуться вибори, і ми, згідно з планом графіка нашої роботи, повернемось до Верховної Ради з 3 листопада. І я впевнений, що ми зможемо розглянути цей законопроєкт», – сказав Разумков.

Через COVID-19 у народних депутатів у жовтні парламент збиратиметься на пленарне засідання лише один раз – 20 жовтня.

Проєкт державного бюджету України на 2021 рік зареєстрували у Верховній Раді 14 вересня.

Згідно з проєктом, доходи бюджету в 2021 мають скласти 1 071,1 мільярда гривень, видатки – 1 350,1 мільярда гривень. Основним джерелом надходжень міністр вважає підвищення ефективності сплати податку на додану вартість.

Дефіцит передбачено на рівні 270,4 мільярда, тобто 6% ВВП. Марченко звернув увагу, що це на 1,5% нижче за показник минулого року.

За даними Міністерства фінансів, уряд планує до 2023 скоротити показник дефіциту до 3% ВВП.

Ріст ВВП планується 4,6%, рівень інфляції – 7,3%, середня заробітна плата – 13,6 тисячі гривень.