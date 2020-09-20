Міністр фінансів Марченко назвав реалістичним зростання ВВП у 2021-му на рівні 4,6%

Міністерство фінансів України очікує, що у 2021 році Україна вийде на рівень зростання валового внутрішнього продукту у 4,6 відсотка, і такий ріст є реалістичним. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода профільний міністр Сергій Марченко.

«Ми плануємо в наступному році 4,6% зростання ВВП. І по цих параметрах, я вважаю, у нас все досить так нормально, помірно. Цей бюджет є реалістичним. Він не надутий щодо доходів, не популістський за видатками. Цей бюджет збалансований. І ми намагатимемося... Наприклад, у 2022 році дефіцит вже буде 4,5%, а в 2023-у – 3,5%», – спрогнозував міністр.

Марченко додав, що спільно з бюджетним комітетом його відомство подало «індикативи» по кожному міністерству до 2023 року із зазначенням сум видатків, які вони можуть отримати.

«Тобто, ми провели практику середньострокового планування, яку, на жаль, ми не змогли вчасно зробити через коронакризу в червні», – вказав міністр.

Проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік», поданий 14 вересня в Верховну Раду, передбачає ВВП – 4,5 трлн грн, зростання ВВП очікується на рівні 4,6%. Доходи плануються на рівні 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року); Видатки – 1350 млрд грн; Споживча інфляція – 7,3%; Державний борг до ВВП – 64,6%.