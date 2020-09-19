У Мінфіні розповіли, чому збільшили фінансування ДБР і ОПУ в бюджеті-2021

Керівник Міністерства фінансів розповів, чому в державному бюджеті на наступний рік, який складений із дефіцитом і в якому скорочене фінансування кількох напрямків, натомість збільшили фінансування таких органів, як офіс президента чи Державне бюро розслідувань.

Як сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, зокрема, фінансування ДБР збільшується порівняно з фінансуванням Національного антикорупційного бюро через те, що «НАБУ було створене ще в 2015 році, і до цього часу бюджет НАБУ вже сформований, і ми його чітко розуміємо, і ми індексуємо на рівень інфляції, і ми індексуємо дійсно ті речі, які дійсно необхідні».

«ДБР – орган, який був створений досить недавно. У них ані немає абсолютно забезпечення комп’ютерною технікою, ані не набрана достатня кількість людей. Тобто це питання суто технічне. І люди, які дійсно хочуть розібратися, можуть запитати у нас. Ми чітко пояснимо, чому, наприклад, ми збільшили», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

Те ж саме, сказав голова Мінфіну, стосується офісу президента: «300 мільйонів гривень з плюсом. Я поясню. За останні роки, я думаю, що, напевне, за 5–6 років, президенти України не вважали за необхідне турбуватися про офіс, думати про видатки офісу і так далі. У зв’язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в офісі президента, порівнюючи з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради, значно нижчі».

При цьому Марченко звернув увагу, що в офісі президента вже заявили про готовність скоротити кількість працівників на 10 відсотків, щоб зменшити видатки на цю структуру, і внести це скорочення в проєкт бюджету між першим і другим читаннями.

Як заявили на Банковій із посиланням на голову офісу Андрія Єрмака, той «вважає неприпустимим» збільшення видатків на утримання органів державної влади під час кризи.

14 вересня Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік, поданий Мінфіном, і того ж дня вніс його на розгляд до Верховної Ради.

На забезпечення діяльності президента і його офісу в кошторисі на наступний рік закладено 1 мільярд 269 мільйонів гривень (на нинішній рік було понад 912 мільйонів), на ДБР – 2 мільярди 484 мільйони гривень (було 1 мільярд 417 мільйонів).

Натомість, серед іншого, скорочуються обсяги виплат пільг і субсидій громадянам (заплановано 36 мільярдів 608 мільйонів, на нинішній рік було понад 39 мільярдів 329 мільйонів гривень), також в умовах війни Росії проти України скоротилося фінансування Міністерства оборони (на 2021 рік 117 мільярдів 632 мільйони гривень, на 2020 рік 117 мільярдів 505 мільйонів).