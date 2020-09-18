Зеленський готовий піти на 10-відсоткове скорочення працівників свого офісу – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський готовий піти на 10-відсоткове скорочення працівників Офісу президента, якщо не вдасться скоротити видатків на утримання органів державної влади, передає сайт ОПУ з посиланням на керівника президентської канцелярії Андрія Єрмака.

«Андрій Єрмак повідомив, що звернувся до керівництва Міністерства фінансів України та Державного управління справами з проханням ретельно попрацювати разом із народними депутатами між першим і другим читанням проєкту закону про державний бюджет на 2021 рік для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу президента», – йдеться в повідомленні.

В ОПУ вказують, що керівник Офісу президента України «вважає неприпустимим» збільшення видатків на утримання органів державної влади під час кризи.

Єрмак каже, що розуміє необхідність виконання законодавства щодо підвищення тарифних ставок працівникам бюджетної сфери через поетапне підняття мінімальної зарплати.

«Водночас я закликаю урядовців і народних депутатів знайти можливість скоротити інші видатки, без яких ми можемо пройти цю кризу», – сказав Єрмак, додавши, що «у разі неможливості зменшити інші видатки, глава держави готовий піти на 10-відсоткове скорочення працівників Офісу президента».

За даними Єрмака, на сьогодні чисельність працівників Офісу глави держави є найнижчою за останні 10 років (419 – при максимальній кількості 579 – у 2014-му).

Раніше сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко заявив журналістам, що видатки на утримання Офісу президента у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%. Як повідомляла агенція «Укрінформ», міністр пояснив це тим, що відомство побачило «диспропорції у заробітних платах».

14 вересня Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік. На забезпечення діяльності президента і його офісу у кошторисі на наступний рік закладено 1 мільярд 269 тисяч гривень.