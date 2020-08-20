Зеленський заперечує, що використовує службові поїздки для агітації за «Слугу народу»

Президент України Володимир Зеленський у коментарі Радіо Свобода заперечив, що використовує службові поїздки для агітації за партію «Слуга народу».

Перед цим громадська організація «Комітет виборців України» заявила, що Зеленський фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсона.

«Я працюю на державу Україна. Я сьогодні приїхав, ми вирішили багато питань. Я не знаю, до чого тут символіка до мосту, який не робили… Хай «Комітет» побудує цей міст замість мене. Хай після цього «Комітет» запитає в колишнього президента, якого вони всі дуже люблять, чому завод «Палада» за 5 чи 10 років не отримав жодного контракту», – сказав Зеленський Радіо Свобода.

19-20 серпня президент Зеленський приїжджав з робочою поїздкою до Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, у Запоріжжі за його участі відбулася презентація регіональної команди партії «Слуга народу» та кандидата в мери, колишнього топменеджера «Мотор Січі» Віталія Тишечка.

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року.