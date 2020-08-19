Зеленський, Порошенко, Янукович: зловживання владою на виборах за різних президентів

В українській політиці адмінресурс використовували на виборах при всіх президентах, але в різних формах і кількості.

У Комітеті виборців України (КВУ) кажуть, що найжорсткіші випадки були за Леоніда Кучми та Віктора Януковича, натомість за Віктора Ющенка та Петра Порошенка адмінресурс використовували несистемно.

Зараз же аналітики спостерігають повернення цього явища напередодні місцевих виборів. ​Що ж змушувало українську владу періодично від нього відмовлятися?

Зловживання адмінресурсом – це використання владних повноважень і державних ресурсів партіями або політиками в їхніх власних виборчих інтересах.

Явище притаманне практично всім країнам, кажуть експерти. Наприклад, коли чиновник використовує для піару свої посадові обов’язки.

Розрізняють такі типи адмінресурсу: інституційний, бюджетний, силовий, регуляторний та медійний. Їх ми розглянемо на прикладах з історії незалежної України.

Втім, є приклади використання м'яких форм адмінресурсу і жорстких – коли задіювалася вся вертикаль влади, зокрема і правоохоронні органи, зазначає голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Ми простежували адмінресурс із 90-х років, коли адміністративна вертикаль працювала чітко і на місцевому рівні саме завдяки адміністративним важелям дуже часто робили успішні виборчі кампанії. Збирали директорів шкіл, керівників підприємств, давали чітку вказівку поговорити з працівниками і так далі», – згадує він.

Одна з особливостей адмінресурсу – це влаштувати сприятливі умови для провладного кандидата: організувати зустрічі з вчителями, медиками, працівниками підприємств і саме особисті зустрічі є найбільш дієвим інструментом на виборах, додає Олексій Кошель.

Жорсткий адмінресурс

Жорсткий адмінресурс у КВУ спостерігали у 90-х роках, на початку 2000-х, у 2004 році, та у період президентства Віктора Януковича у 2010, 2012 роках.

«У 2004-му боротьба розгорнулася між Ющенком і Януковичем, й тоді влада використовувала всі можливі механізми, включно із роботою державних підприємств. «Укрзалізниця», яка перевозила агітаторів проти Ющенка, так званих тітушок», – зазначає голова КВУ.

У період президентства Віктора Януковича, зокрема у 2012 році, використання адмінресурсу знову повернулося до жорстких форм. Сприяв цьому і перехід на обрання депутатів до Верховної Ради за змішаною системою, тобто повернення до «мажоритарки»: провладні кандидати отримували максимально комфортні умови для агітації в регіонах.

Для прикладу: в Києві у 2012 році міліція затримала трьох громадських активістів за поширення листівок, їх звинуватили у перешкоджанні роботі міліції, пізніше суд виправдав цих людей.

Ще одна форма використання адмінресурсу: бюджетна, тобто піар за кошти платників податків.

Програмою «Народний бюджет» на Одещині у 2012 році називали все, що будувалося на місцях за кошти платників податків. І заслугу собі присвоювала лише одна партія.

М'яка форма

При президентстві Віктора Ющенка використання адмінресурсу впало в десятки разів, зазначають аналітики.

«Фактори були, але вони були мінімальні. Як, наприклад: для рекламних гасел Віктора Ющенка використовували борди рекламних агентств, які їх надавали безкоштовно, очевидно, що це було прохання, від якого неможливо відмовитися. Але на фоні попередника це були поодинокі факти», – згадує Олексій Кошель.

Системного адмінресурсу не було і низький показник на виборах свідчить про це, додає він.

У період президентства Петра Порошенка в КВУ теж спостерігали падіння зловживання адмінресурсом. Це не означає, що його не було, але йдеться про несистемність і поодинокі факти, зауважує Кошель.

Поширеною практикою зловживання адмінресурсом в Україні залишається, наприклад, агітація на державних та комунальних підприємствах – у лікарнях, навчальних закладах чи зі сцени під час міського заходу – на всі ці локації доступ мають лише провладні кандидати. Про такі порушення регулярно повідомляють в громадській організації «Опора».

До адмінресурсу можна віднести і виступи політиків у період передвиборчої кампанії перед студентами, якщо відбувається втручання політиків і партій у навчальний процес.

Або так званий «томос-тур» країною від Петра Порошенка, який припав на передвиборчий період, теж зараховували до проявів адмінресурсу. Він перебував у поїздках як президент, користуючись посадовими ресурсами, але водночас озвучував тези, які входили у його передвиборчу програму як потенційного кандидата.

Що змушувало відмовлятися від зловживання адмінресурсом?

Це залежало, в першу чергу, від наслідків двох українських революцій, переконаний голова КВУ.

«Своє слово сказав Майдан, сказали виборці, які зайняли позицію, що вони хочуть жити за новими принципами, за новими стандартами і за новими формами етики політичної культури», – зазначає Олексій Кошель у коментарі Радіо Свобода.

Дуже важливо обрубувати цю хворобу на початкових стадіях

Це залежить від настроїв у суспільстві і безпосередньо від глави держави, додає він.

«Дві хвилі революції показали, що адмінресурс можна мінімізувати і всі сподівалися, що ми ніколи не будемо вже мати з цим проблем. Але проходить декілька років і ця хвиля може повернутися. Тому дуже важливо обрубувати цю хворобу на початкових стадіях», – переконаний голова КВУ.

Повернення до старих методів?

Комітет виборців України напередодні цьогорічних місцевих виборів вже фіксує ознаки використання адмінресурсу.

Серед цих фактів такий: Володимир Зеленський 16 липня на брифінгу після з'їзду фракції заявив, що усіх кандидатів від «Слуги народу» перед виборами перевірить Служба безпеки України.

«У нас є один принцип – ми не можемо, дійсно прослідкувати за всією країною, але в нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити безпекові речі. І від Служби безпеки ми будемо просити допомогу, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів», – сказав президент.

«Тобто це означає, що ми, як платники податків, платим гроші за те, щоб влада працювала на перемогу команди? Це класика адміністративного ресурсу», – пояснює Олексій Кошель.

Про ознаки використання адмінресурсу на офіційній презентації об'єкту президентської програми «Велике будівництво» Радіо Свобода повідомляло раніше.

Тоді майбутня кандидатка на посаду мера Києва від партії «Слуга народу» пояснила підтримку офіційних осіб партійною приналежністю, втім, представник Офісу президента цю підтримку заперечив.

Окремі приклади показують, що нова владна команда до кінця не зрозуміла, які їхні повноваження, що вони можуть робити, що не можуть

«Поки що ми говоримо про 7 фактів і я хочу сподіватися, що на цих 7 фактах ми поставимо крапку. Попри все, окремі приклади показують, що нова владна команда до кінця не зрозуміла, які їхні повноваження, що вони можуть робити, що не можуть», – підводить підсумки щодо ситуації на сьогоднішній день голова КВУ Олексій Кошель.

Дослідники зловживання адмінресурсом зазначають: якщо контроль з боку громадськості слабкий або відсутній, то влада не відмовиться від його застосування – настільки великою є спокуса.