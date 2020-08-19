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19 серпня 2020, Київ 17:42
Новини | Політика

Зеленський представив кандидата «Слуги народу» на посаду мера Запоріжжя. Це екстопменеджер «Мотор Січі»

Віталій Тишечко майже 20 років працював на «Мотор Січі»

19 серпня під час візиту президента Володимира Зеленського до Запоріжжя за його участі відбулася презентація регіональної команди партії «Слуга народу», що братиме участь у місцевих виборах восени 2020 року.

Кандидатом у мери Запоріжжі від «Слуги народу» представлений колишній топменеджер «Мотор Січі» Віталій Тишечко, який з 11 серпня обіймає посаду заступника голови Запорізької ОДА.

«Кожен з нас має досвід реалізації, планування успішних проєктів у розвитку територій та громад. Ми проживаємо в цьому місті, ми тут працюємо, ми їздимо по цим дорогах, ми дихаємо одним повітрям. Ми добре знаємо, чим наповнене ваше життя, тому що ми такі самі люди, як ви – ми живемо тут. Але хтось вважає, що в Запоріжжі вже вирішено, у Запоріжжі нема альтернативи. Я наголошую: альтернатива є. Наша команда готова взяти відповідальність за динамічний розвиток міста Запоріжжя», – заявив під час презентації Віталій Тишечко.

У представленні регіональної команди «Слуги народу» також брали участь віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, що очолює регіональну організацію пропрезидентської партії, та голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін. Останній під час презентації був представлений як «один з керівників виборчої кампанії в області».

Віталій Тишечко (1978 року народження) з 2001 року до червня 2020 року працював на «Мотор Січі» та пов’язаних з нею фірмах. Зокрема, у 2008-2017 роках був заступником начальника управління кадрів «Мотор Січ», а з 2017 року був директором товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор – Гарант». З червня 2020 року стажувався на посаді заступника голови Запорізької ОДА.

Повноцінним заступником голови Запорізької ОДА став 11 серпня 2020 року. Є чинним депутатом Запорізької міської ради від партії «Нова політика», до фракції якої входили винятково представники «Мотор Січі».

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