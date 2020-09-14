Мінфін назвав основні цифри в проєкті державного бюджету-2021

Міністерство фінансів презентувало показники проєкту державного бюджету, який пропонує до розгляду Верховній Раді України. Міністр Сергій Марченко, виступаючи з презентацією проєкту 14 вересня, назвав його «збалансованим і реалістичним».

«Це бюджет, який дає можливості для розвитку», – заявив він.

Згідно з проєктом, доходи бюджету в 2021 мають скласти 1 071,1 мільярда гривень, видатки – 1 350,1 мільярда гривень. Основним джерелом надхджень міністр вважає підвищення ефективності сплати податку на додану вартість.

Дефіцит передбачено на рівні 270,4 мільярда, тобто 6% ВВП. Марченко звернув увагу, що це на 1,5% нижче за показник минулого року.

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За даними Міністерства фінансів, уряд планує до 2023 скоротити показник дефіциту до 3% ВВП.

Ріст ВВП планується 4,6%, рівень інфляції – 7,3%, середня заробітна плата – 13,6 тисячі гривень.

«Нам важливо, щоб при опрацюванні законопроекту у парламенті був збережений баданс показників бюджету і його реалістичність, щоб його можна було виконувати і профінансувати всі видатки в повному обсязі», – цитує Марченка пресслужба міністерства.

Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік вранці 14 вересня.

Раніше 14 вересня Міністерство фінансів відзвітувало про передачу проєкту державного бюджету на 2021 рік для розгляду в Кабінеті міністрів та назвало основні пріоритети документу.