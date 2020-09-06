МОЗ просить Мінфін збільшити витрати на програму медичних гарантій у бюджеті-2021

Міністерство охорони здоров’я запропонувало Міністерству фінансів збільшити видатки на програму медичних гарантій у державному бюджеті на наступний рік. Про це МОЗ повідомило 6 вересня з посиланням на голову відомства Максима Степанова.

«У пропозиціях Міністерства охорони здоров’я України щодо Державного бюджету 2021 зазначено, що для комплексної реалізації медичної реформи програма медичних гарантій має бути профінансована у розмірі не менше 5% ВВП країни», – йдеться в заяві.

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За даними Степанова, рівень оплати праці в сфері охорони здоров’я в Україні на майже 30% нижчий за середню заробітну плату в усіх галузях. Відтак МОЗ ініціює поетапний перегляд зарплат.

Як заявив міністр, на доплати лікарям з вересня 2020 року передбачено 5,9 мільярда гривень. Серед інших пропонованих поетапних змін він назвав доплати водіям карет швидкої допомоги.

4 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Кабінет міністрів внесе проєкт бюджету на 2021 рік на розгляд парламенту до 15 вересня.