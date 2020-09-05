Ще одну самоізоляцію я не витримаю – журналістка, яка перехворіла на COVID-19

Радіо Свобода у рубриці #МояІсторія розповідає історії людей, на життя яких вплинула пандемія коронавірусу COVID-19. Це – лікарі, які рятують життя і ризикують своїм; пацієнти, які борються із недугою; родичі тих, хто інфікувався і захворів; малі підприємці, які рятують свій бізнес чи навіть відкривають під час епідемії нові можливості.

В Україні на 5 вересня, за даними РНБО, у зв’язку із коронавірусною епідемією виявили 133 787 хворих на COVID-19, померли 2 811 пацієнтів, 61 649 одужали.

Одеська журналістка Наталя Довбиш перехворіла на COVID-19 в серпні. Це була легка форма хвороби – поганий стан тримався тільки півтори доби. Значно більше журналістка страждала від самоізоляції – 14 днів в одній кімнаті стали жахливим досвідом. Каже, що більше вона на таке не погодиться. Ба більше в умовах, коли більшість людей не виконує навіть елементарні вимоги щодо захисту від «ковіду» – через декілька днів після одужання Наталя знімала святкування дня міста в Одесі. В центрі міста в одному натовпі зібрались тисячі людей без масок.

Як вона підхопила COVID-19, Наталя так і не з’ясувала – вона постійно носила маску, мила руки і активно користувалась санітайзером. Серед її близьких знайомих «ковідом» також ніхто не хворіє. Все почалось у вівторок, 11 серпня – дівчина відчула дуже сильну слабкість. Спочатку вона пов’язала її із великою кількістю роботи – в останні дні вона багато ходила пішки по жарі та багато знімала. Також дерло горло, каже Наталя.

«Повний комплект всім відомих симптомів був наступного дня, в середу – мене морозило, сильно дерло, сил рухатись не було, боліли всі м’язи, все тіло. Десь о другій я була на роботі, але вже розуміла, що є шанси підхопити «ковід». Тому намагалась триматися подалі від колег. Приїхала додому та поміряла температуру, в мене було 38. Я випила жарознижуюче, заснула на кілька годин, а потім знову поміряла температуру – було вже 38,4», – розповідає журналістка.

Швидку Наталя вирішила не викликати. Каже, що лікарі могли бути більш потрібні літнім людям, чи дітям, які переносять «ковід» гірше. В неї не була підписана декларація із сімейним лікарем і, як вона пізніше з’ясувала, це створювало б додаткові складнощі.

«В четвер мені було в принципі нормально – майже не боліли м’язи, зникла слабкість. Я не дуже гарно себе відчувала, але це було як звичний грип. Температура протягом дня була 37,1-37,3. У п’ятницю я зробила за власний рахунок ПЛР-тест в Smart Lab – 1810 гривень. Дорого, але протягом доби знаєш, чи є в тебе COVID-19», – продовжує Наталя розповідь.

В п’ятницю журналістці стало значно краще, а в суботу ввечері на пошту надіслали результати ПЛР-тестування – «позитивний» на «ковід». Єдиним симптомом на той момент фактично залишалась опухла слизова носа і втрата чутливості на запахи. М’язи не боліли, горло не дерло.

Наталя каже, що в цей момент вона трохи запанікувала – і через відсутність декларації із «сімейником», і через нерозуміння, що робити далі. Її лякала необхідність два тижні сидіти вдома – зазвичай Наталя багато спілкується із друзями, гуляє містом.

«Я занадто товариська людина, щоб це спокійно винести. мені потрібно спілкування. Я дивилась як усі працюють та думала, що я хочу знімати, хочу банально гуляти, випити з друзями пива», – говорить вона.

В перші дні хвороби в тебе таке відчуття, що ти вляпався. Що ти винуватий.

Проте Наталя розуміла, що на вулиці вона може заразити когось, хто не перенесе хворобу так же легко, як вона. В мене немає хронічних хворіб і я завжди переношу захворювання доволі спокійно, каже вона Радіо Свобода.

«Мені 28 років, в мене немає хронічних захворювань, мені було нормально. Якщо б була хоча б одна «хроніка», то думаю, все було б значно гірше, може навіть вбило би мене. В перший день хвороби було дуже складно, я думала це ніколи не скінчиться. Подібний стан в мене був, коли я лікувала грип одразу після «жовтухи», – пригадує Наталя.

На регіональній гарячій лінії їй порадили підписати декларацію із сімейним лікарем, двічі на добу проводити вологе прибирання квартири, регулярно провітрювати приміщення та промивати ніс. Журналістка знайшла собі «сімейника» в приватній клініці та підписала із ним декларацію – це можна було зробити в «онлайні».

«Я зателефонувала сімейному лікарю, розповіла про симптоми. Він сказав, що я можу не переживати та прописав мені «Аміксин». Серйозно? Фуфломіцин? Я подумала: «Ну це ж лікар, в мене ще не таке було у житті і пропила цей курс». Ще лікар порадив перебувати по можливості вдома. По можливості!», – чи то дивується, чи обурюється Наталя.

Лікар зателефонував їй через півтора тижня і нагадав, що потрібно здавати другий ПЛР-тест. За його словами, комунальна швидка до неї не поїде, оскільки «сімейник» працює в приватній клініці, тому доведеться знову платити самій. Наталя каже, що вона і не розраховувала на безоплатне тестування.

«Я знаю, що деякі люди його робили безкоштовно, але це були люди, які постійно ходять в лікарні, знають, як там все працює», – говорить вона.

За повторний тест Наталя заплатила на 300 гривень менше і за добу отримала негативний результат. Жоден з її близьких на щастя не захворів, ані колеги, ані друзі. Навіть її хлопець, з яким вони живуть разом, не підхопив «ковід».

«В перші дні хвороби в тебе таке відчуття, що все добре, але є певна пригніченість. Ти розумієш, що ти вляпався. Що ти винуватий. Що мабуть треба було одягати маску навіть поряд зі знайомими і мабуть ти б не страждав на самоізоляції. Через добу після тестування я вийшла на роботу і в мене вже була зйомка нескладна, я просто стояла в прес-центрі із камерою. Маску я досі ношу, особливо в транспорті. Тому що були випадки, коли люди хворіли по кілька разів», – розповідає журналістка.

Я не буду жертвувати власним життям, щоб люди, які не турбуються про себе, святкували на площах

– Зараз в соціальних мережах активно обговорюють фотографії зі святкування дня міста в Одесі. Міністр охорони здоров’я каже, що таке скупчення призведе до нової хвилі захворювань.

– Я там була в той вечір, знімала. Пройшла Потьомкінські сходи зверху до низу.

– Що ти відчуваєш з цього приводу? Чи вражає тебе поведінка людей після власної хвороби?

– З усього натовпу тільки з десяток людей носили маски. Четверо з них – в масках із партійним слоганом міського голови Одеси.

Наступні мої слова можуть прозвучати погано, але… Я сиділа на самоізоляції, тому що потрібно бути соціально відповідальним. Тому що я могла заразити когось слабкого. Але зараз, після хвороби, я розумію, що якщо я захворію в другий раз, я не буде здавати тест. Я буду ходити усюди в масці і максимально далеко від людей. Але я не винесу другу самоізоляцію і не бачу в ній сенсу. Я не буду жертвувати власним життям, щоб люди, які не турбуються про себе, ось так святкували.

Ці два тижні самоізоляції були дуже складними для мене. І якщо я буду розуміти, що деякі з моїх симптомів повернулись, я не буду здавати дуже дорогий тест. Я буду ходити в масці, регулярно її змінювати і жити далі.