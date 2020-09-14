Мінфін передав проєкт бюджету-2021 на розгляд уряду

Міністерство фінансів 14 вересня відзвітувало про передачу проєкту державного бюджету на наступний рік для розгляду в Кабінеті міністрів.

«Мінфін направив проєкт державного бюджету-2021 на розгляд Уряду», – йдеться в повідомленні.

Серед пріоритетів проєкту Мінфін називає підвищення мінімальної заробітної плати, освіту, медичину, протидію пандемії коронавірусної хороби, вакцинацію, будівництво доріг та виробництво нових пасажирських дорів, «турботу про старість», цифровізацію економіки.

«Рухаємось відповідно до вимог законодавства. Проєкт держбюджету на 2021 рік буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно», – повідомляє міністерство.

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4 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Кабінет міністрів внесе проєкт бюджету на 2021 рік на розгляд парламенту до 15 вересня.