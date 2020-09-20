Марченко заявив про детінізацію 15-20% ПДВ за останні місяці

Протягом останніх чотирьох місяців уряд вивів з тіні від 15% до 20% податків на додану вартість, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Марченко не назвав конкретний обсяг «тіньової» економіки в Україні, зазначивши, що дані варіюються від 50% до 70%.

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«Боротьба з ПДВ-скрутками довела, що ми з «тіні» вивели приблизно від 15% до 20% ПДВ за останні чотири місяці. І ми цю детінізацію заклали фактично у бюджеті наступного року. Тобто якщо буде така ж сама ефективність надходження ПДВ, бюджет наступного року буде цілком реалістичним до виконання», – сказав міністр.

Презентуючи бюджет 14 вересня, Сергій Марченко назвав підвищення ефективності сплати ПДВ одним із джерел забезпечення державного бюджету 2021 року.

Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік вранці 14 вересня.