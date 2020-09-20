У Мінфіні заявили про готовність передбачити надання іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей у 2021 році

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про готовність уряду в наступному році передбачити у бюджеті надання іпотечних кредитів для 30 тисяч українських сімей. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«В наступному році ми готові будемо передбачити надання іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей. Зараз практично нічого не надається. Тобто, це нова програма. Ми докапіталізуємо нову установу, яка зможе надавати іпотечні кредити і також надавати фінансовий лізинг, кредит. Тобто, це будівництво житла», – сказав Марченко.

У серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних, тому що банківські ставки за іпотекою, які існували досі, «просто непідйомні» для багатьох українських сімей.

В ОПУ повідомляли, що 1 липня була запущена програма надання доступної іпотеки для населення. За інформацією заступниці керівника Офісу президента Юлії Ковалів, за перший місяць роботи програми загальний обсяг наданих позик склав 75 мільйонів гривень, або понад 200 іпотечних кредитів. Ковалів прогнозувала, що до кінця року іпотечний портфель банків може становити не менше ніж 3 мільярди гривень.